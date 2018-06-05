Для тех, кто не успел похудеть к лету: какая одежда и обувь стройнит фигуру?

Кто-то за весну успел хорошенько попотеть в спортзале и теперь закрепляет результат салатиками с сельдереем и низкокалорийными йогуртами вместо ужина, а заодно добавляет в закладки самые модные мини-юбки сезона. Ну а кто-то… просто не силен в математике, чтобы считать калории, или так и не успел дойти до спортзала в силу объективных и не очень причин. Все же хочется, чтобы летом мы все наслаждались одинаково, поэтому, даже если план по похудению немножко провалился, советуем вам поменять тактику. А именно хитроумно продумать гардероб для вашей реальной фигуры с учетом маленьких хитростей.

На самом деле притвориться, что вы все-таки похудели, не так уж и сложно, и для этого необязательно носить исключительно длинные юбки, бесформенные фасоны и черный цвет. Есть способы и поярче, и поинтереснее!

Пересмотрите свои отношения с рубашками

Вам для летнего гардероба понадобятся две рубашки: одна для будней и одна для выходных. Первая пусть будет чисто белого цвета с приталенным кроем — ее вы будете носить с брюками и юбками с высокой талией и непременно оставлять несколько верхних пуговиц незастегнутыми. Вторая должна являть собой что-то вроде платья-рубашки длиной чуть выше или чуть ниже колена — такая вещь прекрасно подойдет для пляжа или для летних тусовок на открытом воздухе.

Для тех, кто не успел похудеть к лету: какая одежда и обувь стройнит фигуру?Ирина Щапова

Делайте ставку на приталенный фасон плюс декольте

Прибегайте к хитростям, которые женщины практиковали еще 60–70 лет назад. Подчеркните грудь качественным бюстгальтером и в меру провокационным декольте и выделите талию с помощью стильного ремешка. Такой трюк можно проводить с платьями, с кардиганами, с блузками, костюмами и комбинезонами.

Для тех, кто не успел похудеть к лету: какая одежда и обувь стройнит фигуру?Ирина Щапова

Выбирайте правильный фасон низа

Ищите такой вариант низа, который зрительно «вытянет» фигуру: это могут быть джинсы с высокой талией из плотного темно-синего денима, юбка миди с А-силуэтом или та же самая юбка-карандаш средней длины. Все чересчур обтягивающее, H-образного кроя и с «пузырями» в крое вам не подойдет, а точнее просто не оправдает ожидания по представлению вашей фигуры в лучшем виде.

Для тех, кто не успел похудеть к лету: какая одежда и обувь стройнит фигуру?Ирина Щапова

Подбирайте верх и низ в одном цвете

И забудьте о черном, когда есть еще аппетитный вишневый, аквамариновый синий, благородный горчичный и аристократический темно-зеленый — они стройнят не хуже похоронного черного цвета. А если захотите еще и обувь подобрать в тон, то присмотритесь к бежевому и серому цветам, чтобы вам проще было отыскать босоножки или туфли под цвет одежды.

Для тех, кто не успел похудеть к лету: какая одежда и обувь стройнит фигуру?Ирина Щапова

Не изменяйте своему летнему пиджаку

Как партнера для серьезных отношений, его придется подобрать со всей занудливостью: вам необходим удлиненный прямой пиджак без выступающих карманов и без крупных пуговиц, желательно скромного и «ко-всему-подходящего» оттенка. Потом проверите на практике и поймете — это просто волшебная палочка какая-то!

Для тех, кто не успел похудеть к лету: какая одежда и обувь стройнит фигуру?Ирина Щапова

Откройте для себя украшения на шею, которые стройнят

Для многих это уже давно никакой не секрет: речь идет о длинных тонких цепочках. По принципу антиподов вы догадаетесь, что же тогда не стоит носить, — любые тяжелые и сконцентрированные у шеи украшения.

Для тех, кто не успел похудеть к лету: какая одежда и обувь стройнит фигуру?Ирина Щапова

Ищите обувь с вертикальными деталями

Вам подойдут босоножки с X-образными ремешками (не широкими!), туфли с Т-образной застежкой и однотонные ботильоны с острым носком. А если уж стремиться к совершенству, то найдите себе пару полузакрытых босоножек бежевого цвета со шнуровкой до щиколотки, и это будет ваша коронная пара на все лето.

Для тех, кто не успел похудеть к лету: какая одежда и обувь стройнит фигуру?Ирина Щапова

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