Дарья Клюкина, Ингрид Олеринская и Мария Шумакова на презентации новой коллекции Blumarine 

Кто: Дарья Клюкина, Анастасия Меськова, Олеся Судзиловская, Ингрид Олеринская, Мария Шумакова, Снежана Самохина и многие другие.
Что: Презентация Blumarine осень-зима 2018/19.
Где: Royal Studio, Москва.
Люди говорят: В Royal Studio прошла презентация новой коллекции Blumarine осень-зима 2018/19. Бренда, который любят Гвен Стефани, Пэрис Хилтон и другие звёзды. И первыми российскими знаменитостями, которым посчастливилось примерить платья и куртки, а ещё полюбоваться на обувь и аксессуары Blumarine, стали Ингрид Олеринская, Дарья Клюкина, Мария Шумакова и другие.
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Подробнее: https://peopletalk.ru/article/darya-klyukina-ingrid-olerinskaya-i-mariya-shumakova-na-prezentatsii-novoj-kollektsii-blumarine/