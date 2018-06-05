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Модельер Кейт Спейд покончила с собой
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Модельер Кейт Спейд покончила с собой 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Модельер Кейт Спейд совершила самоубийство. Тело 55‐летней женщины обнаружила домработница утром 5 июня, сообщило CBS2 со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Сообщается, что она оставила предсмертную записку, но ее содержание не раскрывается.
Кейт Спэйд занималась дизайном одежды, обуви и ювелирных украшений, но наибольшую популярность ей принесла линия аксессуаров.
Она родилась в Канзас-Сити в 1962 году. Достигнув совершеннолетия, отправилась в университет штата Аризона, где повстречала своего будущего мужа Энди Спейда, с которым занялась бизнесом. В начале 1990-х годов они вместе основали компанию Kate Spade New York.
В 1993 году соучредителем компании стала дизайнер Кэтрин Броснахан, вместе с которой они создали бренд Kate Spade. Магазины этой марки в настоящее время насчитывают сотни филиалов по всему миру.
Ранее сообщалось, что украинский режиссер, продюсер и писатель Леонид Кантер покончил с собой в селе Обирки Бахмачского района Черниговской области.
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