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И для торжества, и для жизни: 10 платьев подружки невесты, которые ты сможешь надеть еще не раз
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И для торжества, и для жизни: 10 платьев подружки невесты, которые ты сможешь надеть еще не раз 

WMJ.ru 26 минут назад
Фото: WMJ.ru
Лето традиционно самый горячий свадебный период, и если ты как раз в том возрасте, когда подруги одна за другой выскакивают замуж и закатывают громкие свадебные вечеринки, то этот материал тебе точно пригодится. Ведь выбрать наряд для подружки невесты — дело нелегкое! А уж сделать так, чтобы он закрепился в гардеробе, а не использовался только один раз — миссия невыполнимая. Но не для нас!
Мы нашли 10 замечательных платьев, которые идеально подойдут и для торжества, и для жизни. Как и почему? Давай разбираться.
Во-первых, запомни, что, какой бы дресс-код ни был на свадьбе, ты не обязана подчиняться ему на все сто процентов. Достаточно попасть в цвет. Например, твоя подруга решила делать свадьбу в тропической тематике — самое время надеть легкое мини-платье с крупным цветочным узором. Его же ты сможешь без проблем носить в городе летом или захватить с собой на море.
Во-вторых, самое простое, что ты можешь придумать, — подобрать на свадьбу платье классического кроя, но нежного оттенка. Так, пудровое или мятное платье-футляр будет отлично смотреться и на церемонии, и после нее, но уже в офисе. Кардинально изменить образ помогут аксессуары и украшения. На свадьбу надеваем к платью металлизированные лодочки, украшенные камнями, а для офиса выбираем простые балетки или босоножки. На торжество дополняем платье броской бижутерией, а в офис — нежной тонкой цепочкой или ниткой жемчуга, если, например, сразу после работы тебе предстоит бежать на свидание.
Кстати, однотонные наряды простого кроя — самый идеальный вариант. Благодаря их универсальности ты сможешь проходить в платье все лето, а некоторые модели даже забрать с собой «в осень», комбинируя с косухами и грубыми ботинками.
Легкие летние кружевные сарафаны также можно использовать как альтернативу выходному платью. Кружево всегда смотрится празднично, женственно и элегантно, а в casual образе в сочетании с денимом и кедами не дает тебе заиграться в пацанку.
Если же тебе не избежать классического платья подружки невесты, старайся не покупать наряд в пайетках и роскошные платья в пол. Таким ты вряд ли найдешь применение летом. А вот платья миди, платья-футляры, платья с прозрачными вставками, бахромой или кружевом пригодятся тебе на жарких вечеринках. Такие наряды выглядят празднично и точно не будут прятаться на самой дальней полке шкафа в ожидании еще одного особого случая.
Категорически не приемлешь платья, но выглядеть круто на свадьбе хочешь, а брючный костюм точно не вписывается в твой гардероб? Твой вариант — стильный комбез. Опять же не переусердствуй с фурнитурой и расцветками. Обращай внимание на растительные принты и нежные оттенки.
Листай галерею и выбирай наряд по душе!
Кстати, если ты пропустила главную свадьбу года, предлагаем поразглядывать наряды пары и гостей на видео ниже!
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Текст: Диана Гербер
Фото: пресс-служба, Shutterstock/VOSTOCK
Видео: BBC
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