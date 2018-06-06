«С собаками гулять так не выйдешь»: Оксана Акиньшина небрежно оделась на красную дорожку

На премьере фильма «Мира» актриса Оксана Акиньшина появилась в крайне необычном сочетании вещей. Фиолетовые брюки, белая футболка с аппликацией и пестрая шелковая накидка произвели глубокое впечатление на публику, никак не ожидавшую лицезреть столь яркий и смелый выход артистки.

Звезда отечественной кинематографии Оксана Акиньшина, безусловно, обладает роскошным лицом и стройным телом, являя собой воплощение женской красоты. Однако себя еще нужно уметь преподнести, и с этим, как убеждены многочисленные обыватели, у Оксаны серьезные проблемы. Большинство нарядов, которые выбирает Акиньшина, озадачивают модных критиков, настолько самобытны в этом плане взгляды кинозвезды. Ну а последний ее выход на кинофестивале в Сочи и вовсе поверг в шок даже самых стойких обывателей.

Ведь если для церемонии открытия «Кенотавра» Акиньшина подобрала вечернее платье, пускай и весьма своеобразного кроя, то для премьеры фильма «Мира» Дениса Шабаева , участвующего в основной конкурсной программе, актриса решила и вовсе не утруждать себя выбором одежды. По крайней мере, именно так поняли поклонники удивительное сочетание вещей, в которых Оксана появилась на ковровой дорожке. Яркий образ кинодивы, состоящий из фиолетовых брюк и белой футболки с большим воздушным шаром, дополнили необычные туфли и пестрая шелковая накидка, напоминающая пеньюар. Немудрено, что столь специфический вкус звезды удостоился бурных обсуждений со стороны поклонников, не разделяющих такие незаурядные эксперименты.

«Для такого уровня фестиваля наряд не подходящий, как мне кажется! Не утренник же в саду!» «Как они проигрывают по сравнению с Голливудом, очень жаль» «Что под руку попалось, то и надела, а чего заморачиваться?» «Образ смелый. Немного напоминает пижаму с шелковым халатом» «После фото с каннского фестиваля тут полное ощущение, что проходил субботник» «На пижаму халат одела… С собаками гулять так не выйдешь, собаки засмеют» «Ни разу не видела ее прилично одетой» «Накинула шелковый халат поверх домашней одежды — это и есть пижамный стиль» «Наряд не для красной дорожки, скорее в чайхоне на веранде зависнуть»