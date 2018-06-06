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Бренд «Евросеть» исчезнет
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Бренд «Евросеть» исчезнет 

News.ru 51 минуту назад
Фото: News.ru
Бренд «Евросеть» исчезнет с российского рынка. В Москве был представлен единый бренд в который вошли ранее объединившиеся «Евросеть» и «Связной».
На данный момент запущен процесс ребрендинга.
По информации РИА Новости, «Евросеть» будет существовать еще недолгое время, после чего магазины станут носить название «Связной». Сообщается, что инвестиции в обновление каждого магазина могут составить до 1,5 млн рублей.
Ранее объединение брендов произошло после того, как в мае соответствующую сделку осуществили «Мегафон» и группа SLV.
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