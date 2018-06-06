Бренд «Евросеть» исчезнет

Бренд «Евросеть» исчезнет с российского рынка. В Москве был представлен единый бренд в который вошли ранее объединившиеся «Евросеть» и «Связной».

На данный момент запущен процесс ребрендинга.

По информации РИА Новости, «Евросеть» будет существовать еще недолгое время, после чего магазины станут носить название «Связной». Сообщается, что инвестиции в обновление каждого магазина могут составить до 1,5 млн рублей.