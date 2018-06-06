«Связной» ликвидирует «Евросеть»

«Связной» ликвидирует бренд «Евросеть»

Как сообщает РБК, объединённая компания будет работать под единым брендом «Связной». Об этом было объявлено накануне на презентации в Москве. Официально в «Связном» не пояснили, почему решили отказаться от бренда «Евросеть» . Однако источники РБК заявляют, что таким было условие «ВымпелКома» при продаже доли «Евросети».

На презентации компания показала новый логотип. Его фото опубликовало издание vc.ru.

Отмечается, что «Связной» также намерен изменить формат своих магазинов, расширив ассортимент. Кроме смартфонов и планшетов компания будет продавать товары для дома и спорта.