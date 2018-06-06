«Кошмар портного»: Екатерина Вуличенко потешила обывателей несуразным костюмом

Звезда отечественного кино Екатерина Вуличенко подчеркнула свою яркую внешность броским и солнечным костюмом, ослепив в буквальном смысле всех поклонников своим выходом на кинофестивале «Кинотавр». И хотя почитатели сошлись на мысли, что сочные цвета освежают кинодиву, крой ее костюма и подвернутые брюки испортили все впечатление от замысловатого образа Екатерины.

Знойная рыжеволосая красавица Екатерина Вуличенко удивила всех своим выходом на красную дорожку в Сочи. Звезда продемонстрировала яркий уличный стиль, показав, как можно сочетать удобство, комфорт, оставаясь при этом стильной, заметной и индивидуальной. Летний брючный костюм насыщенного желтого-зеленого цвета подчеркнул ее цвет лица, придав свежести и сияния. Несомненно, в таком обрамлении актриса стала бы звездой мероприятия, если бы не замысловатый крой ее наряда.

Подогнутые рукава жакета и штанины брюк смутили обывателей, отметивших, что по внешнему виду наряд кинодивы более напоминает весёленькую пижаму, тем более, что расцветка вполне подходящая. Да и к тому же костюм скрыл фигуру Екатерины, прибавив ей несколько лишних килограммов, что также отрицательно сказалось на общем впечатлении от силуэта Вуличенко.

«Во что превратили кинофестивали? Где стилисты и куда девалось торжество открытия и вкус в одежде?» «Вуличенко всегда одинакова, всегда беда, постоянство признак мастерства» «Девочки, ну зачем так. Пижамы, халаты..» «Вот согласна, как на пижамную вечеринку пришла! Все недостатки фигуры подчеркивает» «Подвернутые брюки, конечно, страх. Да и в целом сидит все вкривь да вкось, кошмар портного просто» «Катя в пижаме. Некрасиво»