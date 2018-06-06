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Звезда «Секса в большом городе» вышла в свет в одном
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Звезда «Секса в большом городе» вышла в свет в одном 

WDay.ru 1 час назад
Фото: WDay.ru
53-летняя Сара Джессика Паркер показала грудь всем окружающим.
Исполнительница роли Кэрри Бредшоу, видимо, решила доказать, что не потеряла своей сексуальности. Поэтому она вышла на красную дорожку в очень провокационном наряде, который и не каждая модель может себе позволить. Под шелковый «пижамный» костюм с распахнутым пиджаком актриса надела лишь черный кружевной бюстгальтер.
В целом образ смотрелся шикарно и соблазнительно. Но Паркер не учла одну вещь. В последнее время звезда стала выглядеть резко постаревшей, и даже профессиональный макияж был не в силах этого скрыть. Поэтому такой наряд смотрелся на ней слегка нелепо. Хотя, надо признать, с фигурой в целом и с бюстом в частности у Сары Джессики все в полном порядке. В остальном же гламурную звезду не узнать за морщинами.
Несмотря на то, что звезда выглядит гораздо старше своих лет, это женщину совсем не смущает: она не убегает от фотографов, а с улыбкой позирует им. О том, что стареть она совсем не боится, любимая всеми «Кэрри» не раз заявляла журналистам:
«Да, старею… Боже, я постоянно старею! Это похоже на увядание цветов. Это происходит прямо на глазах, но что я могу с этим сделать? Выглядеть как сумасшедшая?» Об этом Сара Джессика Паркер рассказывала в одном из своих интервью.
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