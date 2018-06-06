Вместо визажиста: средства, которые заменят профи

Стойкая тональная основа, профессиональные кисти, идеальная палетка для контуринга и палитра средств для губ — какими средствами получится сделать профессиональный макияж легко и быстро?

В этом сезоне Dior представил новую коллекцию для профессионального макияжа Dior Backstage. Линейка предназначена не только для профессиональных визажистов. Креативный директор бренда по макияжу Питер Филипс говорит, что средства подойдут и тем девушкам, которые хотят добиться профессионального результата при помощи универсальных и простых в использовании средств.

«Dior Backstage — это линия, на создание которой меня вдохновила работа на модных показах. Она состоит из моих любимых средств в базовых оттенках с профессиональными формулами, позволяющими варьировать интенсивность цвета и подстраиваться под любой тон кожи», — рассказывает Питер.

В новой линейке представлено 40 оттенков тональных основ, по две палетки для глаз и бровей, и по одному средству для контурирования, стробинга и макияжа губ. В коллекции также представлены 14 кистей — семь для нанесения теней и семь для основы. Редактор BeautyHack Дарья Сизова протестировла новинки, и рассказала, получилось ли у нее сделать макияж, как у визажиста, и насколько просто было использовать средства.

Тональная основа Runway proof

В палитре, которую привезли на российский рынок, представлен 21 оттенок — внушительное разнообразие, в котором девушка с любым тоном кожи сможет выбрать свой цвет, не прибегая к смешиванию. После того, как оттенок мечты был найден, я смогла по-достоинству оценить тональное средство с сияющим финишем (его, кстати, можно наносить и на тело, корректируя недостатки в зоне декольте или плеч).

У средства достаточно легкая текстура флюида, что не влияет на стойкость — тональная основа продержалась у меня на лице 8 часов. Интенсивность тона можно варьировать — мне нужно было легкое покрытие, и я нанесла средство подушечками пальцев. Если вам нужен более плотный финиш, нанесите средство плоской кистью (я пользовалась кистью из этой же коллекции бренда). А чтобы получить эффект идеальной кожи как на модных показах, нанесите средство в три слоя (лицо не будет выглядеть как маска — я проверяла!).

Бонус: у средства водойстокая формула — можно не бояться жары и дождя, макияж не «утечет» с вашего лица.

Цена: 2 800 руб.

Палетка-хайлайтер The Glow Face Palette

Летом нашей коже как никогда нужно сияние — но не то, которое «видно из космоса», а легкий и естественный блеск, как будто вы только что вернулись из отпуска и ваша кожа буквально светится здоровьем.

В средстве нет крупного шиммера — лишь маленькие сияющие частицы, которые обволакивают кожу, словно легкая вуаль. Я наносила средство подушечками пальцев под бровь (чтобы сделать взгляд более выразительным и открытым), на скулы и над верхней губой — получился очень естественный эффект.

Цена: 3 350 руб.

Палетка теней Backstage Eye Palette

Летом с макияжем глаз можно (и нужно!) экспериментировать — это нам доказывают модные показы этого лета. Бренд приготовил для нас палетки в теплых и холодных оттенках (в зависимости от вашего цвета глаз). У теней шелковистая текстура, они хорошо тушуются и держатся без базы до шести часов.

Но в каждой из палеток есть праймер — с ним оттенки становятся ярче, а стойкость увеличивается.

Цена: 3 350 руб.