Ещё
Энн Хэтэуэй, Рианна, Кейт Бланшетт и другие на премьере «8 подруг Оушена»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Энн Хэтэуэй, Рианна, Кейт Бланшетт и другие на премьере «8 подруг Оушена» 

Grazia 5 часов назад
Фото: Grazia
Премьере «8 подруг Оушена» получилась по-настоящему звездной. Помимо исполнительниц ключевых ролей, Кейт Бланшетт, Сандры Буллок, Энн Хэтэуэй и Сары Полсон, на красную ковровую дорожку вышли Рианна, Джиджи Хадид, Адриана Лима, Лили Олдридж и другие.
Энн Хэтэуэй выбрала потрясающее платье в пол Jean Paul Gaultier Couture и украшения Cartier, Кейт Бланшетт, например, уже во второй раз сделала ставку на блестящий костюм. Также привлекло внимание публики экстравагантное платье Рианны от Givenchy, которое певица дополнила украшениями Bvlgari. А самым ярким, безусловно, стал наряд Сары Полсон. Она надела кислотно-желтое платье Prada.
Grazia: последние новости
В форме! Дженнифер Лопес показала, как визуально сузить фигуру с помощью платья Как носить подтяжки и выглядеть сексуально — показывает Эмма Стоун Королева стиля: 8 любимых вещей Одри Хепберн, в которых ты будешь безупречна
Женский форум  Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Наболело: «Когда я вижу ее, мне не хочется жить»9
Тест: легко ли вас затащить в постель
Женщина-дракон завлекает мужчин фото в секс-белье6
Именами кого из родных нельзя называть детей10
Как понять, что вы доживете до ста лет
Видео
00:23
Танец беременной Лободы возмутил Сеть
Звёзды
04:17
Экс-муж Пугачевой поражен надменностью Ротару
Звёзды
01:00
Кудрявцева показала, что бывает в брачную ночь
Звёзды
06:27
Какой фастфуд самый опасный
Еда
03:32
Названы признаки идеального мужчины
Психология
00:15
Удовиченко была вынуждена обратиться за помощью
Звёзды
00:28
Звезда «Дома-2» рассказала о замужестве
Любовь Психология
10:05
Как нас обманывают магазины
Психология
00:57
В Сети сообщили о беременности Матильды Шнуровой
Звёзды
06:03
О вашей гениальности говорят привычки
Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение