Энн Хэтэуэй, Рианна, Кейт Бланшетт и другие на премьере «8 подруг Оушена» 

Премьере «8 подруг Оушена» получилась по-настоящему звездной. Помимо исполнительниц ключевых ролей, Кейт Бланшетт, Сандры Буллок, Энн Хэтэуэй и Сары Полсон, на красную ковровую дорожку вышли Рианна, Джиджи Хадид, Адриана Лима, Лили Олдридж и другие.
Энн Хэтэуэй выбрала потрясающее платье в пол Jean Paul Gaultier Couture и украшения Cartier, Кейт Бланшетт, например, уже во второй раз сделала ставку на блестящий костюм. Также привлекло внимание публики экстравагантное платье Рианны от Givenchy, которое певица дополнила украшениями Bvlgari. А самым ярким, безусловно, стал наряд Сары Полсон. Она надела кислотно-желтое платье Prada.