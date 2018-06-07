Энн Хэтэуэй, Рианна, Кейт Бланшетт и другие на премьере «8 подруг Оушена»

Энн Хэтэуэй выбрала потрясающее платье в пол Jean Paul Gaultier Couture и украшения Cartier, Кейт Бланшетт, например, уже во второй раз сделала ставку на блестящий костюм. Также привлекло внимание публики экстравагантное платье Рианны от Givenchy, которое певица дополнила украшениями Bvlgari. А самым ярким, безусловно, стал наряд Сары Полсон. Она надела кислотно-желтое платье Prada.