«Как кудрявый баклажан»: вечернее платье Рианны вызвало смешные ассоциации

Известная американская певица Рианна, которая с недавнего времени еще и актриса, продолжает шокировать и в то же время восхищать публику своими нарядами. Новым поводом для обсуждения поп-дивы в сети стал ее фееричный выход к журналистам перед премьерой фильма «Восемь подруг Оушена».

Знаменитые голливудские красавицы предстали перед фотокамерами в шикарных образах, которые сегодня с дотошностью ювелиров обсуждают стилисты всех глянцевых изданий. Однако наибольшего внимания, конечно, удостоилась Рианна.

Знаменитая барбадосская девушка была в вечер премьеры по-настоящему восхитительна в своем асимметричном многослойном платье от Givenchy, гармонично дополненном макияжем и маникюром в тон. Однако при всех восторженных овациях нашлись и те, кто счел наряд певицы чрезмерно объемным и напоминающим Рождественскую ёлку.