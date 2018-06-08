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«Как кудрявый баклажан»: вечернее платье Рианны вызвало смешные ассоциации
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«Как кудрявый баклажан»: вечернее платье Рианны вызвало смешные ассоциации 

Eva.ru 1 час назад
Фото: Eva.ru
Известная американская певица Рианна, которая с недавнего времени еще и актриса, продолжает шокировать и в то же время восхищать публику своими нарядами. Новым поводом для обсуждения поп-дивы в сети стал ее фееричный выход к журналистам перед премьерой фильма «Восемь подруг Оушена».
В Нью-Йорке состоялась долгожданная премьера комедийного боевика «Восемь подруг Оушена», которая собрала на красной дорожке перед сотнями репортеров весь звездный состав киноленты. В остросюжетном экшн-фильме Гэри Росса снялись такие актрисы, как Кейт Бланшетт, Сандра Баллок, Хелена Бонэм Картер, Энн Хэтэуэй, Сара Полсон, Минди Кейлинг, Аквафина, а также певица Рианна.
Знаменитые голливудские красавицы предстали перед фотокамерами в шикарных образах, которые сегодня с дотошностью ювелиров обсуждают стилисты всех глянцевых изданий. Однако наибольшего внимания, конечно, удостоилась Рианна.
Знаменитая барбадосская девушка была в вечер премьеры по-настоящему восхитительна в своем асимметричном многослойном платье от Givenchy, гармонично дополненном макияжем и маникюром в тон. Однако при всех восторженных овациях нашлись и те, кто счел наряд певицы чрезмерно объемным и напоминающим Рождественскую ёлку.
«Похоже она кайфует от безразмерных вещей» «Будто шторой обмоталась» «Такая грубая ткань… И слишком много волн» «Похожа на Новогоднюю елку» «Нелепый вид, но цвет красивый» «Ри в своем репертуаре! Выглядит как кудрявый баклажан», — потешались интернет-пользователи. Отметим, что несмотря на очевидные насмешки в сети, Рианна продолжает упорно шокировать поклонников своей экстравагантностью, которая порой граничит со всеми нормами морали. К примеру образ Папы Римского девушке многие до сих пор не могут простить.
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Женский форум  Ещё 8 источников 
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