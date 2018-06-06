Рианна, Сандра Буллок и другие на премьере фильма «8 подруг Оушена». Вот это платья! 

В Нью-Йорке прошла премьера долгожданной картины — «8 подруг Оушена». И все восемь актрис (Кейт Бланшетт (49), Рианна (30), Сандра Буллок (53), Хелена Бонем Картер (52), Энн Хэтэуэй (35), Минди Кейлинг (38), Аквафина (30) и Сара Полсон (43)) вновь встретились на красной дорожке. И ты только посмотри на эти наряды!
Сандра предпочла для вечера нежное платье с перьями от Elie Saab, Кейт появилась на дорожке в блестящем костюме Missoni, Энн блистала в необычном черно-белом платье Jean Paul Gaultier Couture, а Рианна прошлась перед фотографами в Givenchy с оборками.
Напомним, «8 подруг Оушена» — это история о Дебби Оушен (сестре легендарного Дэнни Оушена, которого играл Джордж Клуни (57)), которая после выхода из тюрьмы собирает команду, чтобы совершить дерзкое ограбление на ежегодном вечере Met Gala в Нью-Йорке.
https://www.youtube.com/watch?v=iqkU8B_cJm8
В России картина выходит 21 июня. Пойдешь?
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/rianna-sandra-bullok-i-drugie-na-premere-filma-8-podrug-oushena-vot-eto-platya/