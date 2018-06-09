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Шарапова попала в финальную версию фильма с Рианной и Сандрой Буллок
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Шарапова попала в финальную версию фильма с Рианной и Сандрой Буллок 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Eva.ru
Российская теннисистка Мария Шарапова появилась на экранах кинотеатров в фильме «8 подруг Оушена». О съёмках Марии было известно давно — россиянка сыграла саму себя, однако не была уверена, что сцена попадёт в итоговый монтаж. Премьера фильма состоялась 7 июня, и сама спортсменка прокомментировала кадр со своим появлением у себя в «твиттере»: «Сцена попала в фильм?! Бегу в кинотеатр как можно скорее». В фильме «8 подруг Оушена» главные роли сыграли Рианна, Сандра Буллок, Кейт Бланшет и Энн Хэтэуэй. Премьера фильма в России запланирована на 21 июня.
На завершающемся Открытом чемпионате Франции по теннису Шарапова сумела выйти в четвертьфинал, где уступила испанке Гарбинье Мугурусе.
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