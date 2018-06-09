Шарапова попала в финальную версию фильма с Рианной и Сандрой Буллок

Российская теннисистка Мария Шарапова появилась на экранах кинотеатров в фильме «8 подруг Оушена». О съёмках Марии было известно давно — россиянка сыграла саму себя, однако не была уверена, что сцена попадёт в итоговый монтаж. Премьера фильма состоялась 7 июня, и сама спортсменка прокомментировала кадр со своим появлением у себя в «твиттере»: «Сцена попала в фильм?! Бегу в кинотеатр как можно скорее». В фильме «8 подруг Оушена» главные роли сыграли Рианна, Сандра Буллок , Кейт Бланшет и Энн Хэтэуэй . Премьера фильма в России запланирована на 21 июня. На завершающемся Открытом чемпионате Франции по теннису Шарапова сумела выйти в четвертьфинал, где уступила испанке Гарбинье Мугурусе.