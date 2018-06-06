Statement-серьги — модный секрет вашего идеального селфи

Наклоняем голову, чтобы серьги оказались в фокусе, делаем отстраненное выражение лица, выбираем выигрышный ракурс и вуаля — новый кадр для Instagram готов. А если вы уже показали своим читателям все statement-аксессуары, которые у вас были, то предлагаем обратить внимание на крупные серьги — тренд этого сезона.

Stella McCartney весна-лето 2018

Хоть мода и циклична, но все же, это не замкнутый круг. Объемную бижутерию мы ассоциируем с 80-ми, которые вернулись к нам в 2017 году и не готовы сдавать свои позиции. Однако прочтение этого микротренда изменилось. Раньше бижутерию принято было носить с пышной прической и ярким макияжем. Cейчас, в digital-эпоху, когда по Face Time и Skype мы общаемся чуть ли не больше, чем в реальности, а селфи в любой ленте соцсети превышает количество общих планов, серьги стали отражением индивидуального стиля, оживляя даже самый скучный комплект.

Celine Chloe

Благодаря поколению селфи, крупные серьги стали мейнстримом и теперь, чтобы повторить образ с подиума, не нужно тратить колоссальные средства на дизайнерскую одежду — достаточно купить серьги этих дизайнеров. Тому пример — популярные серьги-лошадки Сhloe и варианты с барочным жемчугом Сeline. Большинство масс-маркет брендов, также вдохновляясь подиумными моделями бижутерии, предлагают отличный выбор statement-аксессуаров.

Delfina Deletrez

Но в моде не только большие парные серьги, но и моносерьги, кои которые ввела в обиход Дельфина Делеттре, автор ювелирных украшений в стиле сюрреализма. Ее творения напоминают украшения для пирсинга.

Почему мы выбираем statement-украшения

Если посмотреть на моду в целом, то можно заметить стремление к андрогинности — вещи оверсайз, скрывающие фигуру, макияж «без макияжа», короткие стрижки. Безусловно, мода — зеркало истории, она отражает все, что происходит и первой откликается на изменения. И раз уж дизайнеры предлагают достаточно свободный силуэт, то расставить акценты помогают именно серьги, которые теперь стали не просто аксессуаром, а аксессуаром-событием.

Хроника streetstyle cерьги, которые стоит носить летом 2018 года

В этом сезоне носите «ракушки» — какое лето без морской темы. Надевайте серьги-цветы — это женственно и романтично. Не забывайте и о жемчуге — барочном или классическом. В этом сезоне он украшает авангардные и ассиметричные серьги. Если вы любите кольца — обратите внимание на варианты оверсайз. А для любительниц анималистических мотивов — серьги в виде перьев.

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