Ещё
Китайские сумки Chanel слишком дорого обошлись руководителю приморской фирмы
Далее:
Читайте также:
Ещё

Китайские сумки Chanel слишком дорого обошлись руководителю приморской фирмы 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на ведомство.
В автоприцепе, прибывшем из Китая, среди прочего товара были обнаружены 400 женских сумок: 200 сумок, маркированных товарным знаком Chanel SARL, и 200 сумок с маркировкой MICHAEL KORS.
Представители правообладателей этих товарных знаков в ответ на запросы заявили,. Компания «Шанель САРЛ» оценила размер причиненного ущерба в 28,7 миллионов рублей, компания «Майкл Корс» — в 3,3 миллиона рублей,
Руководителю фирмы-импортера за незаконное использование товарных знаков с причинением правообладателям ущерба в крупном размере грозит уголовная ответственность.
Сообщения о выявленных нарушениях переданы в ОМВД России по Октябрьскому району Приморского края для решения вопроса о возбуждении уголовных дел по статье «Незаконное использование средств индивидуализации товаров».
Primpress: последние новости
Повальная мода на качалки приводит к болезням старичков у молодых – эксперты Здоровое питание: мифы и реальность Прогулка неподалеку от кладбища вышла боком жительнице Владивостока
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ужасающие фото звезд до и после пластики21
Королева вовремя сменила партнера
Самого сильного в мире человека травят в Сети
Звезды, потерявшие всякий стыд5
Танец беременной Лободы возмутил Сеть4
Видео
00:23
Танец беременной Лободы возмутил Сеть
Звёзды
01:00
Кудрявцева показала, что бывает в брачную ночь
Звёзды
00:15
Друзья раскрыли тайну личной жизни Бондарчука
Звёзды
05:23
Экзотические фрукты необычного вида
Еда
06:17
Вещества, вызывающие смертельные зависимости
Здоровье
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
10:47
Как живут звёздные голливудские детки
Звёзды Дети
02:55
Как понять, что вы — экстрасенс
Психология
08:45
Эпидемии, которые чуть не уничтожили людей
Здоровье
01:00
Валерия в микрошортах показала идеальные бедра
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение