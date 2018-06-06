Китайские сумки Chanel слишком дорого обошлись руководителю приморской фирмы

, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на ведомство.

В автоприцепе, прибывшем из Китая, среди прочего товара были обнаружены 400 женских сумок: 200 сумок, маркированных товарным знаком Chanel SARL, и 200 сумок с маркировкой MICHAEL KORS.

Представители правообладателей этих товарных знаков в ответ на запросы заявили,. Компания «Шанель САРЛ» оценила размер причиненного ущерба в 28,7 миллионов рублей, компания « Майкл Корс » — в 3,3 миллиона рублей,

Руководителю фирмы-импортера за незаконное использование товарных знаков с причинением правообладателям ущерба в крупном размере грозит уголовная ответственность.

Сообщения о выявленных нарушениях переданы в ОМВД России по Октябрьскому району Приморского края для решения вопроса о возбуждении уголовных дел по статье «Незаконное использование средств индивидуализации товаров».