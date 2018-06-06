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Сара Джессика Паркер в кружевном лифе и шелковой пижаме блистает на красной дорожке
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Сара Джессика Паркер в кружевном лифе и шелковой пижаме блистает на красной дорожке 

Harper’s Bazaar 42 минуты назад
Фото: Harper’s Bazaar
Пока Линкольн-центр готовился принять премьеру картины «8 подруг Оушена», в другой части Большого яблока проходили съемки с участием Сары Джессика Паркер. Актриса, к сожалению, была задействована не в третьей части полнометражного «Секса в большом городе», но при этом выглядела как Кэрри Бррэдшоу: Паркер стала звездой новой рекламной кампании для бренда нижнего белья и щеголяла по улицам мегаполиса в полурастегнутой черной шелковой пижаме и кружевном бра. По сюжету ролика, главная героиня в таком сексуальном образе выходит на красную дорожку, поэтому в качестве аксессуаров ее сопровождают не уютные тапочки, а серебристые лодочки с глиттером, сумка со стразами и украшения с бриллиантами — с нетерпением ждем финальный результат съемки!
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