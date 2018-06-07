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Засвет дня: Сара Джессика Паркер прогулялась по Нью-Йорку в расстегнутой пижаме, сверкнув пышной грудью
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Засвет дня: Сара Джессика Паркер прогулялась по Нью-Йорку в расстегнутой пижаме, сверкнув пышной грудью 

WMJ.ru 2 часа назад
Фото: WMJ.ru
53-летняя звезда сериала «Секс в большом городе» Сара Джессика Паркер появилась на улицах Нью-Йорка в необычно откровенном образе.
Сара Джессика Паркер вышла на улицу в черной шелковой пижаме, расстегнутой так, что было хорошо видно ее аппетитную грудь в черном бюстгальтере.
Свой образ Сара Джессика Паркер дополнила сумкой Alexander Wang и сияющими туфлями собственного бренда. В таком виде ее обычно на людях не застанешь, а этот выход — часть ее рекламной съемки для бельевого бренда Intimissimi, сделанной в духе «Секса в большом городе», 20 лет со дня премьеры которого прошло как раз на днях.
— сентиментально написала актриса в Instagram в день юбилея сериала. А как ты думаешь — ее героиня Кэрри смогла бы пройтись по Нью-Йорку в одной пижаме?
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Фото:Instagram, East News / LRNYC / MEGA, Global Look Press
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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