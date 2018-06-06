Ани Лорак показала нереально тонкую талию

Певицу даже упрекнули в увлечении фотошопом, но, как оказалось, безосновательно.

Ани Лорак сейчас находится в отличной физической форме. Благодаря регулярным тренировкам и правильному питанию она смогла взять свой вес под контроль и выглядит потрясающе. Но справедливости ради нужно отметить, что и худышкой певица не является: прелести в наличии. Возможно, именно поэтому недавний пост в Instagram, сделанный звездой, вызвал странную реакцию у публики: смесь восхищения с недоверием.

В центре внимания оказалась осиная талия Ани, которая показалась некоторым фолловерам чрезмерно тонкой для ее форм. Звезду, разумеется, упрекнули в неумелом пользовании фотошопом, но на самом деле фоторедактор тут совершенно ни при чем. На самом деле Лорак не стоит упрекать, а, напротив, нужно похвалить за умелое обращение с предметами гардероба.

Ани Лорак в моделирующем платье

Обратите внимание на модель платья, которое выбрала Ани. Именно такие вещи стоит выбирать женщинам, желающим скрыть недостатки фигуры и смоделировать нужные изгибы. Благодаря тому, что по бокам платье имеет контрастные вставки, мы имеем эффект затемнения проблемных зон и моделирования линии талии и бедра. В случаи Ани платье выполняет функцию не столько коррекции лишнего веса, сколько доведения форм до идеала.

Королева Рания «рисует» талию

Нужно отметить, что данные модели хороши при решении разных проблем визуальной коррекции фигуры: они могут как скрыть ненужный объем, так и добавить его в случае, если фигура чрезмерно астеничная. К примеру, голливудская актриса Кейт Уинслет, которая ведет перманентную борьбу с лишним весом, частенько надевает платья подобного типа, чтобы выглядеть стройнее; а вот королева Иордании Рания является их поклонницей по другой причине: они помогают придать женственности ее мальчишеской фигуре.

Идет или нет? Кети Топурия отрезала свои роскошные волосы

40-летняя многодетная Климова в бикини выглядит как 20-летняя

Читайте также: