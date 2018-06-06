Gucci запустили сайт об устойчивом развитии бренда

Недавно организация Fashion Revolution опубликовала рейтинг «прозрачности» модных брендов. Там учитывались такие параметры, как условия труда работников, решение проблем гендерного неравенства и отношение к устойчивому развитию. Gucci оказались среди самых «непрозрачных» брендов в этом списке. Теперь бренд объявил, что запускает онлайн-платформу Equilibrium, которая будет освещать инициативы Gucci на пути к устойчивому развитию. Это часть масштабного десятилетнего плана, в ходе которого бренд сосредоточится на повышении этичности производства. На сайте Equilibrium уже есть информация об экологической политике Gucci и некоторых других инициативах бренда.