Высокий разрез, декольте и пышные рукава: Джиджи Хадид в сексуальном образе в Нью-Йорке

На премьеру «8 подруг Оушена» в Нью-Йорке пришли не только главные героини фильма в полном составе, но и другие звездные гости — например, Джиджи Хадид. Супермодель блистала на красной дорожке в черном с ног до головы, выбрав для мероприятия платье Vera Wang необычного кроя. В total black Джиджи сделала ставку на игру контрастов: широкие и длинные рукава сочетаются в нем с акцентированной талией, узким корсажем с глубоким декольте и высоким вырезом. Отличный пример того, как макси-длина может выглядеть куда сексуальнее мини.