Ещё
Высокий разрез, декольте и пышные рукава: Джиджи Хадид в сексуальном образе в Нью-Йорке
Далее:
Читайте также:
Ещё

Высокий разрез, декольте и пышные рукава: Джиджи Хадид в сексуальном образе в Нью-Йорке 

Harper’s Bazaar 2 часа назад
Фото: Harper’s Bazaar
На премьеру «8 подруг Оушена» в Нью-Йорке пришли не только главные героини фильма в полном составе, но и другие звездные гости — например, Джиджи Хадид. Супермодель блистала на красной дорожке в черном с ног до головы, выбрав для мероприятия платье Vera Wang необычного кроя. В total black Джиджи сделала ставку на игру контрастов: широкие и длинные рукава сочетаются в нем с акцентированной талией, узким корсажем с глубоким декольте и высоким вырезом. Отличный пример того, как макси-длина может выглядеть куда сексуальнее мини.
Harper’s Bazaar: последние новости
5 слагаемых идеального женского гардероба по Иву Сен-Лорану Сара Джессика Паркер в кружевном лифе и шелковой пижаме блистает на красной дорожке Монохром и минимализм в коллекции Max Mara Resort 2019
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ужасающие фото звезд до и после пластики22
Королева вовремя сменила партнера2
Самого сильного в мире человека травят в Сети
Звезды, потерявшие всякий стыд6
Модели с трагической судьбой
Видео
00:23
Танец беременной Лободы возмутил Сеть
Звёзды
01:00
Кудрявцева показала, что бывает в брачную ночь
Звёзды
00:15
Друзья раскрыли тайну личной жизни Бондарчука
Звёзды
07:30
Что вам выбрать, чтобы выжить
Психология
05:23
Экзотические фрукты необычного вида
Еда
06:17
Вещества, вызывающие смертельные зависимости
Здоровье
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
10:47
Как живут звёздные голливудские детки
Звёзды Дети
02:55
Как понять, что вы — экстрасенс
Психология
08:45
Эпидемии, которые чуть не уничтожили людей
Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение