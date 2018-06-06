В ярких тонах: как составить образ в стиле колор блок

Итак, колор блок (от англ. color blocking) — сочетание в одном образе ярких, подчас контрастных друг другу цветов. Именно на контрасте, экспрессии и смелых сочетаниях ярких оттенков и строится color blocking, акцентируя внимание на главном — цвете. От приглушенных пастельных до так называемых оттенков «вырви глаз» — кажется, этот стиль только для сильных духом: тех, кто знаком с супрематическими полотнами Малевича и готов этим искусством делиться с окружающими.

Немного истории

Начиная с XX века прошлого столетия, когда люди стали уделять более пристальное внимание своему аутфиту, и появился стиль колор блок. Революционеркой в области умелого сочетания цветов принято считать французскую художницу Соню Делоне, которая одной из первых стала экспериментировать с цветом. Говоря о тренде на цветные блоки, нельзя не вспомнить имя гения моды Ива Сен-Лорана и его платье «Мондриан», которое кутюрье представил на суд публике в 1965 году. Именно с этого момента вещи в стиле color blocking прочно укрепились в гардеробе модников по всему миру.

Основы основ

Многие считают, что колор блок — хаотичное явление, и основное правило при выборе доминирующих оттенков — надеть все и сразу. Нет, нет, и еще раз нет. Да, пестрота и многогранность цветов привлекут глаз окружающих и без сомнения выделят вас из толпы. Однако если не соблюдать правила сочетаемости, можно попросту превратиться в светофор и надолго застрять в зелено-желто-красном наборе.

Главное, помнить: цвет становится доминантой любого образа, и, сделав ставку на него, следует исключить массивные аксессуары или игру с формой и фактурой, уделив пристальное внимание основам построения цветовой композиции.

Цветовой круг

Помните, как в школе нам дотошно пытались объяснить, что такое цветовой круг и как правильно его использовать? Пора вспомнить уроки прошлых лет, ведь цветовой круг становится лучшим другом при создании образов колор блок. Идеальными будут считаться сочетания расположенных по соседству цветов и их производных: так, без зазрения совести соединяем бордовый с фиолетовым или красным, а зеленый — с голубым.

Если уж совсем невмоготу и хочется добавить образу еще большей эффектности, рекомендуем присмотреться к цветам, расположенным по разные стороны цветового круга, и будьте уверены, что красно-синий или фиолетово-желтый образы никого не оставят равнодушными.

Mix and Match

Дизайнеры давно уже придумали все за вас, раз за разом представляя платья, свитеры, кардиганы, топы и пиджаки, выполненные в технике колор блок, которые могут быть использованы для создания различных образов — от строгого дневного, до расслабленного вечернего или коктейльного. Для любителей же поломать голову игра с цветом — рай для воображения, не знающий никаких границ. … Ну, или почти никаких.

Так что смешивайте и пробуйте, экспериментируйте со стилем и создавайте свое видение моды. Ведь, это так просто — просто быть собой.