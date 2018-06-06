Мария Лиман примерила образ «спасателей Малибу»

Слава Памелы Андерсон до сих пор будоражит умы не только фанатов, но и моделей. Горячий образ «спасателей Малибу» пользуется популярностью не первый год. Свои фотографии в сексуальном красном купальнике звезда Playboy выложила в Instagram.

Девушка уверена, что нынешним поклонникам нужен образ «погорячее». Ее купальник еле прикрывает выдающиеся прелести модели. Свой образ девушка дополнила джинсовой курточкой, но использует она ее только в качестве реквизита. Поклонники уже развернули бурную полемику, пост набрал тысячи лайков всего за пару часов. Оно и понятно, все же ростовчанка недавно возглавила Топ самых сексуальных россиянок по версии читателей журнала MAXIM. А ведь состязались более 700 претенденток.

По записью тысячи комментариев, фанаты осыпают сексуальную брюнетку комплиментами и готовы утонуть хоть сотню раз, если их будет спасать эта красотка.