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Звезды в красных купальниках: «спасатели Малибу» на лучших пляжах мира
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Звезды в красных купальниках: «спасатели Малибу» на лучших пляжах мира 

FashionTime 2 часа назад
Фото: FashionTime
Селебрити открыли пляжный сезон. Мы изучили звездные Инстаграмы и пришли к выводу — фаворитом у многих знаменитостей на пляже является красный цвет. Этот оттенок невероятно сексуален и сразу ассоциируется с умопомрачительной в «Спасателях Малибу» Памелой Андерсон.
Кто же из отечественных звезд выбрал красный купальник?
Телеведущая и начинающая певица Ольга Бузова отличается невероятно стройной фигурой. Лидер новостей из мира российского шоу-бизнеса — обладательница и немалого количества купальников. Среди них есть и красный слитный.
Ольга Бузова
Популярная певица Полина Гагарина также знает, как выгодно подчеркнуть свою стройную фигуру — красным купальником.
Полина Гагарина
Сексуальная Алена Водонаева отлично бы сыграла в культовом сериале «Спасатели Малибу».
Алена Водонаева
Продюсер Яна Рудковская также неравнодушна к красному купальнику. Но этот почти слитный. Хотя звезде отечественного шоу-бизнес есть что показать — стройные формы.
Яна Рудковская
Балерина Анастасия Волочкова и ее знаменитый шпагат. Да, и красный купальник. Мы не считаем этот образ экс-примы Большого театра самым лучшим.
Анастасия Волочкова
Экс-кандидат в президенты Ксения Собчак тоже любит красный цвет.
Ксения Собчак
Многодетная мама и бизнес-вумен Оксана Самойлова тоже замечена в любви к красному купальнику.
Оксана Самойлова и Джиган
Телеведущая Оксана Бородина умеет подчеркнуть свою стройность — алым купальником.
Ксения Бородина
Чей образ в красном купальнике вам понравился больше?
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