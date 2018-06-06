Дженнифер Лопес в новом клипе примерила украшения на сумму в 4,5 миллиона долларов

Дженнифер Лопес в очередной раз напоминает нам небезызвестное «бриллианты — лучшие друзья девушки»: эксперты подсчитали, что в своем новом клипе на песню Dinero Джей Ло не только демонстрирует рекордное количество образов (целых 13), но и сопровождает все это великолепие украшениями на общую сумму в 4,5 миллиона долларов.

В песне Dinero Дженнифер Лопес поет о том, как любит деньги — так что украшения от знаменитого ювелирного бренда Tiffany & Co. стали вполне логичным дополнением ее образов. Стилисты Джей Ло, работавшие над созданием ее образов для клипа, в комментарии People подчеркнули, что эстетика Tiffany, дескать, идеально подходила под каждый из модных луков певицы в клипе — вот только скромно умолчали о том, не заплатил ли Джей Ло сам бренд за такую рекламу.

Сам клип, в которой компанию Дженнифер составляют не только бриллианты от Tiffany, но и DJ Khaled и Cardi B:

попкорнnews