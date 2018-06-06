Ещё
Дженнифер Лопес в новом клипе примерила украшения на сумму в 4,5 миллиона долларов
Далее:
Читайте также:
Ещё

Дженнифер Лопес в новом клипе примерила украшения на сумму в 4,5 миллиона долларов 

Попкорн News 1 час назад
Фото: Попкорн News
Дженнифер Лопес в очередной раз напоминает нам небезызвестное «бриллианты — лучшие друзья девушки»: эксперты подсчитали, что в своем новом клипе на песню Dinero Джей Ло не только демонстрирует рекордное количество образов (целых 13), но и сопровождает все это великолепие украшениями на общую сумму в 4,5 миллиона долларов.
В песне Dinero Дженнифер Лопес поет о том, как любит деньги — так что украшения от знаменитого ювелирного бренда Tiffany & Co. стали вполне логичным дополнением ее образов. Стилисты Джей Ло, работавшие над созданием ее образов для клипа, в комментарии People подчеркнули, что эстетика Tiffany, дескать, идеально подходила под каждый из модных луков певицы в клипе — вот только скромно умолчали о том, не заплатил ли Джей Ло сам бренд за такую рекламу.
Сам клип, в которой компанию Дженнифер составляют не только бриллианты от Tiffany, но и DJ Khaled и Cardi B:
попкорнnews
Попкорн News: последние новости
Новые кадры: Марго Робби в рекламной кампании Chanel Фото: Кэти Холмс и Дакота Фаннинг на вечере Roger Vivier Видео: Джонни Депп снялся в новой короткометражке бренда Dior
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ужасающие фото звезд до и после пластики22
Королева вовремя сменила партнера2
Самого сильного в мире человека травят в Сети
Звезды, потерявшие всякий стыд6
Модели с трагической судьбой
Видео
00:23
Танец беременной Лободы возмутил Сеть
Звёзды
01:00
Кудрявцева показала, что бывает в брачную ночь
Звёзды
00:15
Друзья раскрыли тайну личной жизни Бондарчука
Звёзды
07:30
Что вам выбрать, чтобы выжить
Психология
05:23
Экзотические фрукты необычного вида
Еда
06:17
Вещества, вызывающие смертельные зависимости
Здоровье
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
10:47
Как живут звёздные голливудские детки
Звёзды Дети
02:55
Как понять, что вы — экстрасенс
Психология
08:45
Эпидемии, которые чуть не уничтожили людей
Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение