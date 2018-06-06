«Сразу скажу ей „да“!» Что думают мужчины про эспадрильи 

Участники дискуссии:
Игорь, 22 года
Михаил, 30 лет Виктор, 38 лет Егор, 44 года
Эспадрильи-балетки
Первая мысль, которая приходит в голову при виде такой обуви?
Игорь: «Видно, что ей удобно».
Михаил: «Как будто только что с пляжа».
Виктор: «На мальчика похожа».
Егор: «Эспадрильи с этим жакетом явно не сочетаются».
Удобные эспадрильи-балетки от CORSOCOMO и El Tempo удачно сочетаются с непринужденным образом для прогулки. Декор из заклепок и рисунков в виде бабочек добавит образу женственности.
Эспадрильи CORSOCOMO, цена:от 2 900 руб., заказать: +7 (800) 333-03-46
Эспадрильи El Tempo, цена: от 4 041 руб., заказать: +7 (800) 700-53-04
Эспадрильи-босоножки
Первая мысль, которая приходит в голову при виде такой обуви?
Игорь: «Обувь выглядит классно, а весь наряд — скучно».
Михаил: «Классный морской стиль, захотелось к морю».
Виктор: «Очень женственно!»
Егор: «Красивая обувь, даже завидно».
Женственные эспадрильи-босоножки на танкетке от Milano Moda и El Tempo понравятся невысоким девушкам.
Эспадрильи на танкетке в Milano Moda, цена: от 12 999 руб., заказать: +7 (800) 333-44-87
Эспадрильи El Tempo, цена: от 3 141 руб., заказать: +7 (800) 700-53-04
Эспадрильи-ботинки
Первая мысль, которая приходит в голову при виде такой обуви?
Игорь: «Я бы с ней познакомился!»
Михаил: «Такая обувь не портит внешний вид и наверняка очень комфортна».
Виктор: «Выглядит стильно!»
Егор: «Мне кажется, что такая обувь очень красивая и будет хорошо смотреться с любым нарядом».
Эспадрильи-лоферы
Первая мысль, которая приходит в голову при виде такой обуви?
Игорь: «Сразу скажу ей „да“!»
Михаил: «Забавные тапочки, смотрятся мило».
Виктор: «Не люблю такие принты, это напоминает корову».
Егор: «Грубоваты для такого нежного наряда, может быть, босоножки подошли бы лучше?»
Эспадрильи-туфли
Первая мысль, которая приходит в голову при виде такой обуви?
Игорь: «Такая обувь меня напрягает, в ней есть что-то деревенское»
Михаил: «Мне не нравится светлый носок и вязаная подошва, они все портят».
Виктор: «Моя мама носит такие же, правда, ей 62 года».
Егор: «Мне нравится такой стиль, мило и сексуально».
Мнения мужчин о женской моде:
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