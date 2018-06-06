«Эпоха идеального гардероба с разными историями о себе любимом» — Лилия Орне

фото из открытых источников«Эпоха идеального гардероба с разными историями о себе любимом» — Лилия ОрнеЕще недавно деловой стиль был синонимом успешности и солидности. Зато сегодня это консервативное братство бодро изменило направление и заметно расширило свои границы, да и само понятие успеха оказалось в поле иных смыслов и образов, что не могло не отразится на том, что мы выбираем и как выглядим.

Буквально недавно коды успешного человека определялись понятным набором атрибутов — хорошие часы, дорогой классический костюм, модельные туфли, галстук подобранный по всем правилам к рубашке и рекомендации в каких марках все это купить. Часы Ролекс стремились иметь те, кто достиг финансового благополучия, марка Бриони стала синонимом лидерства, а выбор автомобиля соотносился с уровнем пафоса понятного конкретному кругу лиц. И те, кому нужна демонстрация личной и профессиональной состоятельности стремились завладеть этим, ну или находили бюджетные аналоги. И как то все было просто, а главное понятно.

И стоило только Джобсу, а за ним и Цукербергу заявить, что каждый день можно носить черную водолазку или серую майку с джинсами, чувствовать себя клево, но быть в пятерке смых богатых людей планенты — как мир перестал быть прежним. Сильно позже премьер министр Великобритании Тереза Мэй позволила себе смело вплести в стиль политика моду, разрушив каноны делового образ и призывая «Будьте собой и не считайте себя обязанными соответствовать чьим-то стереотипам». Параллельно мы наблюдаем как в банковской сфере случились инициативы с серьезным послаблением дресс-кода, которые разрешили сотрудникам бэк офисов приходить на работу в чем им удобно, ориентируясь на личные предпочтения. Собственно, что происходит, о чем все это и как жить с новыми правилами, когда коды образа успешного человека из мира бизнеса вдруг растаяли на глазах, будто залежавшийся снег солнечной весной.

Мы все оказались в ситуации, когда мода перестала диктовать обществу свои правила. Те каноны, которые еще вчера вызывали восторг, желание подражать — сегодня возмущают и провоцируют их нарушать. Каждый сам решает как ему выглядеть и выбор образа зависит лишь от личных предпочтений и уместности. Но главное, это никак не связано с уровнем крутизны, финансового или профессионального благополучия и прочих статусных штучек.

Чиновник в дорогом костюме и фрилансер в потертых чиносах могут одинаково считать себя успешным, чувствовать себя счастливым (ровно как и наоборот) и это больше не привязано к стоимости вещей. Да и принадлежность к брендам утеряло свою актуальность.

Тяжелый люкс последние несколько лет чувствует себя, мягко говоря, неуверенно и вынужден постоянно участвовать в коллаборациях с марками уровня массмаркет, чтобы привлечь новую аудиторию. Фейк и подделки становятся важной частью новой культуры, Ролекс меняют на Эппл , и на должности арт директоров модные дома все чаще предпочитают приглашать стилистов. Все больше потребителей задаются вопросом — зачем я буду переплачивать, если можно найти дешевле? Да и зачем мне столько одежды? Важнее становится уместность, современность и то, насколько удачно собран комплект.

Образы делового человека из категории «солидно» переформатировались в разряд униформы для рабочих будней. Многие топ-менеджеры предпочитают приходить в свой офис в джинсах и разношенной полуспортивной обуви, переодеваться под уровень предстоящих встреч, точно угадывая костюм и безошибочно выбирая цвет туфель и форму запонок. А вечером эти акулы бизнеса с удовольствием возвращаются в удобные джинсы в своем же кабинете, чтобы пойти дальше по своим делам. И да, при выборе одежды они испытывают все меньше прежней страсти к дорогим маркам, понимая, что кроме рабочих будней им нужны образы для уикэнда, путешествий, встреч с друзьями, вечеринок. И почему бы на заглянуть для этого в миддл сегмент, а за кашемиром в Уникло.

Однозначно, что ценным стал навык и умение собирать классный образ из старых форм, позволяя гардеробу быть разнообразным. И это конечно совсем другой подход к выбору одежды, такая вот новая реальность и победа гуманизма, когда каждый сам решает что и с чем ему надеть. Эпоха идеального гардероба с разными историями о себе любимом.