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Дженнифер Лопес нашла идеальное платье для офиса — строгое, но сексуальное
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Дженнифер Лопес нашла идеальное платье для офиса — строгое, но сексуальное 

Harper’s Bazaar 39 минут назад
Фото: Harper’s Bazaar
Кто сказал, что повседневные образы должны быть скучными? С этим категорически не согласна Дженнифер Лопес, которая любит выглядеть одинаково соблазнительно на сцене и в обычной жизни и никогда не упустит возможность подчеркнуть свою точеную фигуру.
На этот раз Джей Ло поделилась идеей со всеми модницами, которым приходится одеваться в рамках официального дресс-кода: Дженнифер предлагает отправляться в офис (или на шоу Джимми Киммела) в облегающем платье-футляре из твида, но отдавать предпочтение моделям с глубоким вырезом и запахом, который при ходьбе будет открывать ваши стройные ноги. А дополнить образ можно при помощи крупные серег-хулахупов, игривого браслета на щиколотке и стакана с любимым кофе на вынос.
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Женский форум
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