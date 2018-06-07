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Провал дня: Дженнифер Лопес сплющила грудь узким платьем с нелепой драпировкой
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Провал дня: Дженнифер Лопес сплющила грудь узким платьем с нелепой драпировкой 

WMJ.ru 2 часа назад
Фото: WMJ.ru
48-летняя поп-звезда Дженнифер Лопес, как правило, не промахивается в стиле — но не в случае с этим твидовым платьем.
Платье на широких бретелях колумбийского бренда Silvia Tcherassi чудовищно перетянуло грудь Дженнифер Лопес, деформировав ее и заставив буквально выливаться сверху. Драпировка, подчеркивающая широкие бедра артистки, при таком узком верхе смотрится нелепо.
Похоже, Дженнифер и самой не по нраву этот образ: у себя в Instagram она его публиковать не стала, а вот свое появление в шоу Джимми Киммела в обтягивающем костюме из клипа о деньгах Dinero обойти стороной не смогла.
А тебе платье Джей Ло тоже кажется неудачным?
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Фото:Instagram, East News / RB/Bauergriffin.com
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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