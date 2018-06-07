Провал дня: Дженнифер Лопес сплющила грудь узким платьем с нелепой драпировкой

48-летняя поп-звезда Дженнифер Лопес , как правило, не промахивается в стиле — но не в случае с этим твидовым платьем.

Платье на широких бретелях колумбийского бренда Silvia Tcherassi чудовищно перетянуло грудь Дженнифер Лопес, деформировав ее и заставив буквально выливаться сверху. Драпировка, подчеркивающая широкие бедра артистки, при таком узком верхе смотрится нелепо.

Похоже, Дженнифер и самой не по нраву этот образ: у себя в Instagram она его публиковать не стала, а вот свое появление в шоу Джимми Киммела в обтягивающем костюме из клипа о деньгах Dinero обойти стороной не смогла.

А тебе платье Джей Ло тоже кажется неудачным?

Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram!

Фото:Instagram, East News / RB/Bauergriffin.com