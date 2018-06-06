H&M поменяют размерную сетку из-за жалоб покупателей

H&M решили поменять свою размеры производимых вещей и сделать вещи фактически больше, чтобы те соотвествовали британской размерной сетке. Это произошло из-за многочисленных жалоб покупателей. Одна из покупательниц — Ребекка Паркер — опубликовала открытое письмо с обращением к H&M, в котором указала, что всегда носит 12-14 британский размер (примерно 46-48 российский), но маркированные 14-ым размером джинсы H&M оказались ей малы. Ее обращение поддержали многие пользователи соцсетей, в результате чего бренд решил пересмотреть маркировки одежды. Представитель H&M сообщил, что процесс уже запущен, но будет происходить постепенно, и призвал обращаться к консультантам в магазине для подбора подходящего размера.