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H&M поменяют размерную сетку из-за жалоб покупателей
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H&M поменяют размерную сетку из-за жалоб покупателей 

The Blueprint 29 минут назад
Фото: The Blueprint
H&M решили поменять свою размеры производимых вещей и сделать вещи фактически больше, чтобы те соотвествовали британской размерной сетке. Это произошло из-за многочисленных жалоб покупателей. Одна из покупательниц — Ребекка Паркер — опубликовала открытое письмо с обращением к H&M, в котором указала, что всегда носит 12-14 британский размер (примерно 46-48 российский), но маркированные 14-ым размером джинсы H&M оказались ей малы. Ее обращение поддержали многие пользователи соцсетей, в результате чего бренд решил пересмотреть маркировки одежды. Представитель H&M сообщил, что процесс уже запущен, но будет происходить постепенно, и призвал обращаться к консультантам в магазине для подбора подходящего размера.
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