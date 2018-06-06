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Клетка, велосипедки и деним: Кендалл Дженнер и Кортни Кардашьян в главных трендах лета
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Клетка, велосипедки и деним: Кендалл Дженнер и Кортни Кардашьян в главных трендах лета 

Harper’s Bazaar 2 часа назад
Фото: Harper’s Bazaar
Вчера Кендалл Дженнер и Кортни Кардашьян были замечены в Нью-Йорке после совместно проведенного ланча. Для своих выходов сестры, как всегда, выбрали самые модные вещи этого сезона. 22-летняя Кендалл надела сизо-голубые джинсы и рубашку в клетку, а в качестве аксессуара предпочла очки в стиле 90-х. Ее старшая сестра, 39-летняя Кортни, предстала в велосипедках, которые стали трендом лета с легкой подачи Ким Кардашьян. Свой образ она дополнила жакетом из темно-синего денима с коричневой строчкой и крупными пуговицами.
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