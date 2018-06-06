Июньский модный To Do List 

1. Поностальгировать
Мультибренду No One стукнуло 25 лет. В подарок получили специальную, практически именную линейку лоферов, оксфордов и босоножек от AGL, Pollini, Ballin и не только.
2. Засверкать
Собираясь на «Кинотавр», захватите блестящие платья столичной марки A.ya — и все объективы будут направлены на вас, как на Таю Румянцеву в лукбуке бренда.
3. Понежиться
«Лаванда, горная лаванда», — поют оду главному летнему цвету дизайнеры. Босоножки, шорты и блузы оттенка черничного смузи ждут вас на Lamoda.ru.
4. Пойти на Восток
Взыграла королевская кровь? Корона тяжеловата, ограничьтесь шелковым халатом, как у императриц династии Мин.
5. Отправиться на пляж
Немцы Laurel знают, как приблизить отпуск. Тонкие сарафаны и платья прямиком из офисного кресла перенесут на берег океана. А ироничные принты с тигром сразу дадут понять, что вы кошечка с характером.
6. Закрыть сессию
«Дом Российской Моды» выдал образцовые юбки и блузки, при виде которых у преподавателей не будет альтернативы, кроме как поставить вам пятерку. Айда в «Афимолл Сити».
7. Почувствовать себя звездой
Поляки Reserved залипли на ретроснимки Джейн Биркин и Брижит Бардо и сделали коллекцию в духе гардеробов див. В наличии воздушные блузы, полосатые рубашки и широкополые шляпы, чтобы скрываться от папарацци.
8. Повернуть время вспять
Puma знатно посидели в архивах и вытащили на свет беговые модели из линейки RS 1986 года выпуска. Только взгляните — и сразу станете сникерхедом.
9. Освежиться
Armani Exchange выдали безупречные платья для променада по набережной. И не важно — Круазетт или набережная имени Ленина в Ялте — ваши загорелые плечи соберут все взгляды.
10. Показать когти
Дизайнеры Twinset, как и Стивен Спилберг, души не чаят в динозаврах. В новой коллекции «Раптор» сумки с шипами и босоножки с клыками как у тираннозавра.
11. Отправиться на пляж
Немцы Laurel знают, как приблизить отпуск. Тонкие сарафаны и платья прямиком из офисного кресла перенесут на берег океана. А ироничные принты с тигром сразу дадут понять, что вы кошечка с характером.