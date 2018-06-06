Июньский модный To Do List

1. Поностальгировать

Мультибренду No One стукнуло 25 лет. В подарок получили специальную, практически именную линейку лоферов, оксфордов и босоножек от AGL, Pollini, Ballin и не только.

2. Засверкать

Собираясь на «Кинотавр», захватите блестящие платья столичной марки A.ya — и все объективы будут направлены на вас, как на Таю Румянцеву в лукбуке бренда.

3. Понежиться

«Лаванда, горная лаванда», — поют оду главному летнему цвету дизайнеры. Босоножки, шорты и блузы оттенка черничного смузи ждут вас на Lamoda.ru.

4. Пойти на Восток

Взыграла королевская кровь? Корона тяжеловата, ограничьтесь шелковым халатом, как у императриц династии Мин.

5. Отправиться на пляж

Немцы Laurel знают, как приблизить отпуск. Тонкие сарафаны и платья прямиком из офисного кресла перенесут на берег океана. А ироничные принты с тигром сразу дадут понять, что вы кошечка с характером.

6. Закрыть сессию

«Дом Российской Моды» выдал образцовые юбки и блузки, при виде которых у преподавателей не будет альтернативы, кроме как поставить вам пятерку. Айда в «Афимолл Сити».

7. Почувствовать себя звездой

Поляки Reserved залипли на ретроснимки Джейн Биркин и Брижит Бардо и сделали коллекцию в духе гардеробов див. В наличии воздушные блузы, полосатые рубашки и широкополые шляпы, чтобы скрываться от папарацци.

8. Повернуть время вспять

Puma знатно посидели в архивах и вытащили на свет беговые модели из линейки RS 1986 года выпуска. Только взгляните — и сразу станете сникерхедом.

9. Освежиться

Armani Exchange выдали безупречные платья для променада по набережной. И не важно — Круазетт или набережная имени Ленина в Ялте — ваши загорелые плечи соберут все взгляды.

10. Показать когти

Дизайнеры Twinset, как и Стивен Спилберг , души не чаят в динозаврах. В новой коллекции «Раптор» сумки с шипами и босоножки с клыками как у тираннозавра.

11. Отправиться на пляж

Немцы Laurel знают, как приблизить отпуск. Тонкие сарафаны и платья прямиком из офисного кресла перенесут на берег океана. А ироничные принты с тигром сразу дадут понять, что вы кошечка с характером.