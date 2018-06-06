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Лучшие друзья девушек — это… Ювелир из Австралии создал самый дорогой в мире вибратор
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Лучшие друзья девушек — это… Ювелир из Австралии создал самый дорогой в мире вибратор 

Bigpicture.ru 1 час назад
Фото: Bigpicture.ru
Австралийский ювелир Колин Берн специализируется на изготовлении эксклюзивных секс-игрушек, для создания которых он использует драгоценные металлы, камни и породы ценного дерева. На днях он презентовал самый дорогой в мире вибратор — украшенную бриллиантами «Королевскую жемчужину» (Perl Royale) стоимостью 1,8 миллиона долларов (111,5 миллиона рублей).
Источник: 9gag
Австралийский ювелир Колин Берн признан одним из самых провокационных дизайнеров в мире ювелирного искусства. Именно он стал создателем самой дорогой в мире секс-игрушки. От возникновения идеи до момента реализации прошло около 20 лет.
Вибратор «Королевская жемчужина» сделан из платины и инкрустирован сапфирами, бриллиантами и редким жемчугом. Всего для украшения дорогого фаллоимитатора ювелир использовал около двух тысяч драгоценных камней. Они отполированы до идеальной гладкости, чтобы драгоценную вещицу можно было использовать по прямому назначению, не рискуя пораниться.
Вес вибратора составляет около килограмма, а чтобы включить его, нужно использовать специальный платиновый ключ, прикрепленный к жемчужине в верхней части вибратора. После отключения игрушки ключ можно вынуть и использовать как изысканное жемчужно-бриллиантовое ожерелье.
Burn Jewellery — собственный ювелирный бренд австралийца, под которым выпускаются коллекции роскошных эротических игрушек ручной работы ограниченными тиражами и под заказ.
Ниже на фото другие изделия от Burn Jewellery.
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