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Роналду и Акинфеева поместили на телефон
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Роналду и Акинфеева поместили на телефон 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Российский бренд люксовых смартфонов и аксессуаров Caviar выпустил лимитированную коллекцию смартфонов iPhone X «Легенды футбола» с золотыми рельефными портретами футболистов. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель пресс-службы бренда в среду, 6 июня.
В коллекции, приуроченной к чемпионату мира по футболу в России, восемь версий дизайна. Для портретов были выбраны Игорь Акинфеев, Криштиану Роналду, Лионель Месси, Неймар, Харри Кейн, Томас Мюллер, Поль Погба, Кевин Де Брюйне.
Корпус смартфона декорирован в стиле русских народных ремесел — Хохломы, Гжели и других — в цветах униформы сборных стран, за которые выступает футболист. Также на смартфонах выгравированы имена футболистов и прозвища сборных: Three Lions (сборная Англии), Rode Duivels (сборная Бельгии), «Забиваки» (сборная России). Кроме того, смартфон украшает памятная надпись World Cup 2018 Russia и герб страны, за которую выступает изображенный на корпусе футболист.
Стоимость смартфонов — от 269 000 рублей.
В мае 2018 года Caviar выпустил новый дизайн iPhone X, посвященный открытию Крымского моста, в рамках коллекции «Достояние России». На задней панели корпуса смартфона изображены очертания Керченского и Таманского полуостровов, берега которых соединены мостом. Золотые полуострова украшены национальным орнаментом и расположены на синем фоне, обозначающем море. Крымский мост выложен десятью бриллиантами. Один из камней имеет необычный коньячный цвет: он символизирует рыжего кота по кличке Мостик, который был талисманом строителей и первым прошел по мосту.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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