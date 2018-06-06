Роналду и Акинфеева поместили на телефон

Российский бренд люксовых смартфонов и аксессуаров Caviar выпустил лимитированную коллекцию смартфонов iPhone X «Легенды футбола» с золотыми рельефными портретами футболистов. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель пресс-службы бренда в среду, 6 июня.

Корпус смартфона декорирован в стиле русских народных ремесел — Хохломы, Гжели и других — в цветах униформы сборных стран, за которые выступает футболист. Также на смартфонах выгравированы имена футболистов и прозвища сборных: Three Lions (сборная Англии), Rode Duivels (сборная Бельгии), «Забиваки» (сборная России). Кроме того, смартфон украшает памятная надпись World Cup 2018 Russia и герб страны, за которую выступает изображенный на корпусе футболист.

Стоимость смартфонов — от 269 000 рублей.

В мае 2018 года Caviar выпустил новый дизайн iPhone X, посвященный открытию Крымского моста, в рамках коллекции «Достояние России». На задней панели корпуса смартфона изображены очертания Керченского и Таманского полуостровов, берега которых соединены мостом. Золотые полуострова украшены национальным орнаментом и расположены на синем фоне, обозначающем море. Крымский мост выложен десятью бриллиантами. Один из камней имеет необычный коньячный цвет: он символизирует рыжего кота по кличке Мостик, который был талисманом строителей и первым прошел по мосту.