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«В ней есть изюм!»: Светлана Устинова покорила платьем в горошек
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«В ней есть изюм!»: Светлана Устинова покорила платьем в горошек 

Eva.ru 48 минут назад
Фото: Eva.ru
Актриса Светлана Устинова блеснула вкусом и стилем на светском ужине в Сочи и удостоилась лавины комплиментов со стороны впечатленных поклонников, признавших, что с гардеробом у кинодивы все в порядке. Более того, модные критики отметили, что Светлана относится к тем артисткам, у которых определенно есть изюминка.
Цвет отечественного бомонда сейчас отдыхает в Сочи, на кинофестивале «Кинотавр», с головой погрузившись в насыщенную программу кинопросмотров, светских вечеринок и мероприятий. И, как водится, к каждому своему выходу в люди звезды относятся с особой серьезностью, желая закрепить за собой звание иконы стиля. Привлекла внимание изящным нарядом и российская актриса Светлана Устинова — одна из гостий коктейльной вечеринки известного ювелирного бренда. И хотя артистка давно снискала славу не только талантливой актрисы, но и красивой женщины, чей гардероб достоин лишь восхищения, ее затейливое решение вновь приковало взгляды обывателей.
Светлана нарядилась в свои излюбленные черно-белые цвета, выбрав для вечеринки легкое платье в горох. На плечи Устинова накинула жакет, внеся этим нотку официальности, а на ногах у кинодивы красовалась столь популярная спортивная обувь, которая, впрочем, успешно гармонировала с платьем артистки. Не имея к чему придраться, публика осталась довольна решением Светланы и на все лады расхвалила ее выход, отвесив немало комплиментов ее тонкому вкусу в одежде.
«В ней определенно есть изюм» «Вот с кого надо всем брать пример. Умеет выглядеть достойно даже в простых нарядах» «Горох не всем пойдет, его нужно уметь преподнести» «Мне всегда нравится, как она выглядит! Всегда с изюминкой» «Устинова самая красивая»
К слову, горох — нередкая расцветка в гардеробе у Светланы. На Каннском кинофестивале Устинова появилась на красной дорожке в кокетливой белой блузе в крупный черный горох, вызвав как восторг своим стилем, так и насмешки из-за неудачной позы, в которой папарацци сфотографировали артистку.
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