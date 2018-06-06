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Кендалл Дженнер и Кортни Кардашьян в Нью-Йорке. Чей образ лучше? Голосуй!
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Кендалл Дженнер и Кортни Кардашьян в Нью-Йорке. Чей образ лучше? Голосуй! 

Peopletalk 38 минут назад
Фото: Peopletalk
Вчера в Нью-Йорке прошла ежегодная премия в области мода CFDA, на которую семейство Кардашьян-Дженнер пришло почти в полном составе. И вот, после церемонии и афтепати Кендалл (22) и Кортни (39) решили еще немного времени провести вместе.
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Сводных сестер заметили на улице после ланча. Кендалл была в джинсах и клетчатой рубашке, а Кортни осталась верной главному тренду этого лета — велосипедкам, которые дополнила приталенным жакетом.
Какой образ на каждый день тебе нравится больше? Голосуй!
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/kendall-dzhenner-i-kortni-kardashyan-v-nyu-jorke-chej-obraz-luchshe-golosuj/
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