Кендалл Дженнер и Кортни Кардашьян в Нью-Йорке. Чей образ лучше? Голосуй!

Вчера в Нью-Йорке прошла ежегодная премия в области мода CFDA, на которую семейство Кардашьян-Дженнер пришло почти в полном составе. И вот, после церемонии и афтепати Кендалл (22) и Кортни (39) решили еще немного времени провести вместе.

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Сводных сестер заметили на улице после ланча. Кендалл была в джинсах и клетчатой рубашке, а Кортни осталась верной главному тренду этого лета — велосипедкам, которые дополнила приталенным жакетом.

Какой образ на каждый день тебе нравится больше? Голосуй!

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/kendall-dzhenner-i-kortni-kardashyan-v-nyu-jorke-chej-obraz-luchshe-golosuj/