Стильная пара: Лядова и Вдовиченков появились вместе на премьере

37-летняя актриса последнее время выбирает элегантные наряды. Так и на этот раз она появилась в лаконичном черном платье и кожаной куртке. Ее муж предпочел серые брюки, голубой пуловер и легкую толстовку. Поклонники отметили, что пара выглядела очень стильно и смотрелась гармонично. Лядова и ее супруг все время улыбались фотографам и держались рядом друг с другом, демонстрируя семейную идиллию.

Лядова и Вдовиченков на премьере / фото: Кристина Никишина

Добавим, что в феврале на кинофестивале в Берлине актриса также поразила всех модным образом. Тогда она блистала на красной дорожке в брючном костюме с удлиненным пиджаком и водолазкой. Отметим, что Елена часто выбирает для выхода в свет кофты с воротом и пальто. Это сочетание всегда придает ей элегантности и утонченности. Вдовиченков старается соответствовать свей спутнице и всегда подбирает костюм или другой наряд к ее образу.