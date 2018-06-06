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Стильная пара: Лядова и Вдовиченков появились вместе на премьере
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Стильная пара: Лядова и Вдовиченков появились вместе на премьере 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
4 июня в Москве состоялась долгожданная премьера фильма «Лето» режиссера Кирилла Серебренникова. Посмотреть эту картину пришли многие звезды. Среди них были: Лия Ахеджакова, Рома Зверь, Михаил Ефремов с дочерью и многие другие известные персоны. Решили выйти в свет и супруги Елена Лядова и Владимир Вдовиченков. Они с удовольствием позировали перед камерами.
37-летняя актриса последнее время выбирает элегантные наряды. Так и на этот раз она появилась в лаконичном черном платье и кожаной куртке. Ее муж предпочел серые брюки, голубой пуловер и легкую толстовку. Поклонники отметили, что пара выглядела очень стильно и смотрелась гармонично. Лядова и ее супруг все время улыбались фотографам и держались рядом друг с другом, демонстрируя семейную идиллию.
Лядова и Вдовиченков на премьере / фото: Кристина Никишина
Добавим, что в феврале на кинофестивале в Берлине актриса также поразила всех модным образом. Тогда она блистала на красной дорожке в брючном костюме с удлиненным пиджаком и водолазкой. Отметим, что Елена часто выбирает для выхода в свет кофты с воротом и пальто. Это сочетание всегда придает ей элегантности и утонченности. Вдовиченков старается соответствовать свей спутнице и всегда подбирает костюм или другой наряд к ее образу.
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Женский форум
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