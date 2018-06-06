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Скандальные джинсы подойдут только девушкам с модельными ногами
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Скандальные джинсы подойдут только девушкам с модельными ногами 

МедикФорум 1 час назад
Фото: МедикФорум
Один из модных брендов предложил разновидность джинсов, которые могут носить только очень уверенные в себе девушки. Они потребуют от них не только немалой смелости, но ещё и безупречных ног. Если вы относитесь к тем женщинам, которые не боятся продемонстрировать собственное тело во всей красе, то это пара джинсов точно для вас. Спереди они выглядят абсолютно нормальными и даже несколько консервативными, но достаточно посмотреть на них сбоку, чтобы увидеть, что перед нами не цельные брюки, а разрезанные на две части полоски джинсовой материи, которые удерживаются на теле с помощью симпатичных подтяжек. Эти джинсы открывают ноги, поэтому желающим приобрести данную разновидность одежды точно понадобятся почти модельные пропорции. Естественно, что данные брюки позволяют окружающим обратить самое пристальное внимание на нижнее белье, которое носят девушка, поэтому этот вопрос тоже придется решать особенно тщательно. Наряду с самыми обычными джинсами эти тоже имеют просторные карманы спереди и сзади, в которых можно что-то хранить. Правда, стоимость уникальных брюк приближается к $700, но производитель уверяет, что уже получает множество заказов. Кстати, окончательно не разлететься на ветру этим брюкам позволяет специальная лента, которая скрепляет их снизу. Создатели джинсов подчеркивают, что оригинальная модель подразумевает использование прозрачной ткани между двумя отрезками джинсов, но если клиенты выразят такое желание, то плоть можно будет демонстрировать абсолютно открыто. Будем надеяться, что данные джинсы окажутся более популярными, чем предыдущая мега-откровенная модель, полностью открывающая пятую точку. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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