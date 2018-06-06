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Австрийский трубочист откроет музей из 114 Volkswagen Golf
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Австрийский трубочист откроет музей из 114 Volkswagen Golf 

Motor.ru 1 час назад
Фото: Motor.ru
Австрийский трубочист Йозеф Юза продемонстрировал свою коллекцию автомобилей Volkswagen Golf, которая насчитывает 114 машин, в том числе очень редких экземпляров. Он планирует ее в музей — открытие запланировано на весну следующего года в пригороде Вены.
«Когда я впервые сел в Гольф, мне показалось, будто автомобиль создан специально для меня. Все было именно так, как мне нравится: посадка водителя, удовольствие от вождения, удобство каждодневного использования», — заявил Юза.
Сначала на работу Йозеф Юза ездил на фургончике Caddy, с семьей — на обычном «Гольфе», летом — на кабриолете, зимой — на модификации Country, а иногда выезжал на дороги и на «заряженном» GTI. По его словам, у него был отдельный «Гольф» на все случаи жизни. Затем на одной из выставок олдтаймеров он увидел один из первых серийных экземпляров модели, и захотел себе такой же. С этого и началась его коллекция.
В коллекции Юзы можно встретить как обычные серийные VW Golf, так и редкие экземпляры. Например, у него есть «Гольфы», переделанные в мусоровоз, кемпер, самолетный трап, а также автомобиль из предсерийной партии со сдвигающимися дверями, 210-сильная полноприводная машина, выпущенная тиражом 71 экземпляр, и даже первый электрокар, построенный в 1981 году.
Также в коллекции представлены роскошные, гоночные, раллийные и тюнингованные машины. Одной из особенностей коллекции является Golf с пробегом в миллион километров, который, по словам владельца, все еще находится в прекрасном состоянии.
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