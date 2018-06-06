В тренде: учимся носить шорты у современных it-girls

Велосипедки

Канье Уэст долго и мучительно одевал свою жену Ким в велосипедки Yeezy и, наконец, дождался момента, когда эта вещь стала трендом. Теперь в них ходят все звезды и модные инфлюенсеры. А мы учимся у них стильным ансамблям. Хейли, например, демонстрирует спортивный стиль, сочетая черные велосипедки с водолазкой и белыми кроссовками.

Кожа

Классические шорты можно спокойно носить летом на работу. Но чтобы не было скучно, выбирайте модели из кожи. Например, такие, как у Лей Лезарк: девушка выбрала модель из желтой змеиной кожи. Модный диджей добавила к ним обувь с таким же принтом и белый свитер, который летом вполне можно заменить на топ или блузку.

Деним

Уроки, как носить любимые короткие джинсовые шорты, дает Роим Стридж: модель сочетает их с белой майкой и джинсовой курткой другого цвета. А из обуви она выбрала модные белые Dr. Martens на платформе. И, конечно, стильные очки и прозрачную сумку на пояс.

Бермуды

Модные в этом сезоне шорты-бермуды получилось отлично стилизовать у Хлои Кардашьян : звезда носит их с сексуальным черным боди с глубоким вырезом и черными лодочками. Killing it!

Белые

У Джиджи удачно получается добавить к образу аксессуары: на обычные белые шорты из денима модель добавляет золотой пояс, а завершает образ белой рубашкой, подвеской и модными очками.

Спорт

А Кайли объединила в одном аутфите несколько трендов: спортивные шорты ярко-желтого цвета звезда надела вместе с желтой банданой и фэнни пэком, а также не забыла и про белый кроп-топ без бретелей, который снова набирает популярность (привет, 90-е).