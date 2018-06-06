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Giorgio Armani выпустили капсульную коллекцию для Москвы
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Giorgio Armani выпустили капсульную коллекцию для Москвы 

Мир24 1 час назад
Она уже представлена во флагманском бутике в Третьяковском проезде, а также в бутике бренда в Барвихе Luxury Village, передает «Коммерсантъ».
Все 11 образов из новой коллекции проникнуты ощущением лета и предстоящего отпуска. В качестве принтов на платьях, брюках, топах и футболках выступают обитатели морские обитатели, а цветовая гамма варьируется от белоснежного до пронзительно синего.
При создании коллекции использовались шелк, лен и джерси. Дополняют коллекцию одежды босоножки на плоской подошве, клатч и шейные платки.
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