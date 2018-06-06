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MyTheresa.com запускает собственный журнал
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MyTheresa.com запускает собственный журнал 

Fancy Journal 47 минут назад
Фото: Fancy Journal
Крупнейший онлайн-ритейлер MyTheresa.com, на котором представлено более двух сотен международных брендов премиального сегмента, запускает собственное печатное издание. Дебютный номер журнала, получившего название The Album, выйдет 8 июня 2018 года. Вопреки сложившейся традиции он будет иметь не вертикальный, а горизонтальный формат.
Обложку выпуска украсила Джии Копполы, начинающий режиссер и племянница Софии Копполы. Автором снимка выступил немецкий фотограф Джонас Унгер. В первый номер The Album вошли объемные интервью с Наташей Рамсей-Леви, креативным директором Chloe, Дрисом ван Нотеном, возглавляющим Dries Van Noten, и Ким Эллери, дизайнером австралийском марки Ellery. Также, по случаю выхода издания, Gucci, Versace, Marni, Gianvito Rossi и Repossi создали лимитированные коллекции, посвященные появлению нового журнала.
The Album будет продаваться в избранных печатных киосках, а также в отелях по всему миру. Покупка одного экземпляра обойдется в €10.
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