Откровенные декольте, плащ-палатка и блестящие воланы: звезды пытались перещеголять друг друга на премьере «8 подруг Оушена»

В Нью-Йорке прошла грандиозная премьера «женской» версии фильма о приключениях авантюристов.

35-летняя Энн Хэтэуэй выбрала для мероприятия платье в пол из кутюрной коллекции Jean Paul Gaultier и украшения Cartier. Однако не все модные критики оценили наряд оскароносной актрисы — платье выглядело слишком объемным для хрупкой фигуры Энн, и некоторые гости даже стали шептаться, что, возможно, она ждет второго ребенка.

Эпатажная певица Рианна выделилась и в этот раз: звезда надела необычное платье Givenchy из металлизированной ткани, собранной в большие воланы. Надо отметить, что такой наряд удачно скрыл недостатки фигуры Ри-Ри и привлек к своей хозяйке максимум внимания.

На российские экраны «8 подруг Оушена» выходят 21 июня.

Фото: AUG/face to face, Nancy Kaszerman / Global Look Press