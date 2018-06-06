С чем носить белую майку: 15 лучших образов лета 2018

Наверняка вы видели на некоторых вещах пометку «basic» (с англ. — базовый). Так обозначают модели, которые отлично комбинируются с разной одеждой, и на их основе можно создать десятки образов. Один из таких предметов гардероба — белая майка. Летом без нее не обойтись.

На прогулку

Для летней прогулки белую майку можно надеть с джинсами или шортами из денима. Это классика, которая не выходит из моды десятки лет. В таком ансамбле появлялась в кадре еще в 1987-м главная героиня фильма «Грязные танцы». Дополнить образ можно удобными кедами или босоножками на танкетке.

Удачным выбором станут босоножки на танкетке из натуральной замши, которые вы можете приобрести в магазине Milano Moda.

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Оправиться на прогулку можно и в юбке. Остается выбрать, какой она будет: яркого цвета, однотонная, с принтом или белая. Отлично подойдет для променада расклешенная модель чуть ниже колена. На плечи можно накинуть легкий кардиган. Образ готов!

Еще одним классным луком для прогулок станет белая майка и цветные брюки (это может быть свободная модель). В таком комплекте не жарко и удобно.

Для прогулок к белой майке можно подобрать костюм в стиле кэжуал, состоящий из укороченных брюк и пиджака или жилета. С таким комплектом прекрасно сочетаются удобные кроссовки.

На вечеринку

Меняем после прогулки удобный низ на шелковые шорты, разбавляем образ аксессуарами, делаем вечерний макияж и надеваем босоножки на шпильках.

Юбка с оборками, летние сапоги, пиджак контрастного цвета и аксессуары — еще один легкий, романтичный и стильный образ для вечеринки.

На вечеринке можно появиться и в юбке с бахромой. Для верха выбирайте косуху и смело надевайте ее на белую майку. Немного брутальности образу не помешает. И вот вы уже королева вечеринки!

Идеально подойдут для вечеринки и широкие брюки. Элегантности образу добавит изящная обувь на каблуке. Главными акцентами должны стать аксессуары.

В ресторан

Для похода в ресторан белая майка тоже подойдет. В этом случае эту многофункциональную вещь можно комбинировать с юбкой-карандашом. Дополнят образ босоножки на каблуке и небольшой клатч.

Легкий романтичный образ на базе белой майки поможет создать юбка из струящейся ткани. Выглядит такой комплект очень женственно. Яркие босоножки на каблуке, сумочка, браслеты или колье — и можно отправляться в ресторан!

Идеально для ужина на летней веранде подойдет и комплект «майка+брюки». Не стоит выбирать строгую костюмную модель со стрелками. Лучше остановиться на чем-то легком и женственном. Шпильки визуально сделают ноги длиннее, а силуэт стройнее. Хорошим дополнением будет небольшая сумочка.

Еще один вариант летних брюк — укороченные, с подворотом, свободные, на резинке. Они также прекрасно будут сочетаться с белой майкой. Чтобы образ не казался простым и очень домашним за счет силуэта, на плечи лучше накинуть темный пиджак. Лук завершат сабо на устойчивом каблуке с пряжками и клатч. Модницы будут вам завидовать!

На работу

Не удивляйтесь! На работу тоже можно отправиться в белой майке и… в брючном костюме. Строго и со вкусом. Костюм не обязательно должен быть привычного черного или серого цвета. Летом так хочется ярких красок!

Белая майка, жилет и кюлоты любого цвета — от пыльного розового до болотного — выглядят стильно и в то же время по-деловому. Такой комплект прекрасно подойдет для офиса.

Отлично сочетается белая майка с юбкой-карандашом. В офис можно выбрать не только черный однотонный низ, но и цветной: красный, винный, чернильный, изумрудный.

В офисе можно появиться в удлиненном кардигане, надетом на белую майку. Комплект прекрасно дополнят темные джинсы, туфли-лодочки и большая сумка.

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