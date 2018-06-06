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Видео: модный летний макияж — 5 простых шагов
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Видео: модный летний макияж — 5 простых шагов
BeautyHack.ru
36 минут назад
Женский форум
Фото:
BeautyHack.ru
Нанести сиящую основу, скрыть недостатки плотным консилером и применить румяна персикового оттенка — визажист Марина Дали показывает универсальный вариант летнего макияжа, который вам точно понравится.
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