Женщин порадовали порванными на ягодицах шортами

В интернет-магазине британского производителя женской одежды Pretty Little Thing появились джинсовые шорты с дырками на ягодицах. Об этом сообщает The Sun.

Короткие летние шорты с завышенной талией доступны в двух цветах: синем и черном. По информации на сайте бренда, за последние 48 часов было куплено 25 пар этой модели.

На момент публикации у Pretty Little Thing не осталось ни одного экземпляра вещи восьмого размера (48-й российский). Оставшиеся шорты продаются по цене 20 долларов (1 243 рубля).

Интернет-магазин бренда Pretty Little Thing прислал 18-летней Люси Кирни из Белфаста шорты, которые сильно отличались от предлагаемых на их сайте. Девушка заказала белые летние шорты без каких-либо дырок и потертостей. Однако вещь, которую она получила вместо своего заказа, оказалась разодранной в клочья. Короткие шорты были изрезаны со всех сторон, а по краям штанин свисали куски ткани и сбившиеся в пучки нитки.