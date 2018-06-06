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12 платьев с открытой спиной, как у Виктории Бекхэм
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12 платьев с открытой спиной, как у Виктории Бекхэм 

Harper’s Bazaar 25 минут назад
Фото: Harper’s Bazaar
На днях Виктория Бекхэм отправилась на свадьбу своей подруги в изумрудном платье с открытой спиной. Нам такой акцент в образе показался особенно привлекательным для летних вечерних выходов или повседневных образов с изюминкой, поэтому мы решили собрать для вас самые эффектные модели с похожим кроем.
Платья с вырезом на спине можно носить на голое тело, как и предпочитает Вики, а можно — поверх хлопковых топов и базовых футболок. Хорошо бы подобрать кулон на длинной цепочке и привлечь им внимание к вырезу и сделать высокую прическу, чтобы главная деталь образа не осталась незамеченной.
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