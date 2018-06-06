Собчак вышла в свет в «пугачевском» наряде

Накануне звезда российского ТВ и светских хроник Ксения Собчак посетила один из показов в рамках ежегодного кинофестиваля в Сочи. «Я не в жюри Кинотавра, но любимая картина у меня уже есть:)). Режиссер Ливнев и его „Ван-Гоги“ это совершенно прекрасно. Если вы любите „Осеннюю Сонату“ Бергмана и „Любовь“ Ханеке, то в этой картине, может быть, как и я, увидите какое-то неуловимо схожее настроение», — поделилась звезда своими впечатлениями в соцсети.

Однако, внимание многих в тот вечер привлек наряд ведущей. Для выхода она выбрала длинное синее платье свободного кроя с небольшим асимметричным разрезом на ноге. В соцсети пользователи уже прозвали этот лук «пугачевским», сравнивая его с некогда излюбленными балахонами певицы. Нашлись и те, кто счел подобный стиль попыткой скрыть вторую беременность, либо же лишние килограммы.