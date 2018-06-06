Знаменитый бренд «Евросеть» вскоре прекратит существование 

После слияния «Евросети» с компанией «Связной» яркие салоны сотовой связи ждет ребрендинг и смена маркетинговой политики. Таким образом, детище Евгения Чичваркина исчезнет с российского рынка спустя 19 лет с даты основания. Сейчас в сети насчитывается около пяти тысяч магазинов электроники.
Как пишет РБК, слияние двух ритейлеров произошло в конце апреля. В обмен на 100% акций «Евросети» мегафон получил 25-процентную долю в объединенной компании. Отмечается, что смена имиджа обойдется в пять миллиардов рублей. Полная ликвидация «желтого» бренда займет около года.
Ранее Пятый канал рассказывал о возможном слиянии Mediамarkt и «М. Видео».