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Знаменитый бренд «Евросеть» вскоре прекратит существование
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Знаменитый бренд «Евросеть» вскоре прекратит существование 

Пятый канал 2 часа назад
Фото: Пятый канал
После слияния «Евросети» с компанией «Связной» яркие салоны сотовой связи ждет ребрендинг и смена маркетинговой политики. Таким образом, детище Евгения Чичваркина исчезнет с российского рынка спустя 19 лет с даты основания. Сейчас в сети насчитывается около пяти тысяч магазинов электроники.
Как пишет РБК, слияние двух ритейлеров произошло в конце апреля. В обмен на 100% акций «Евросети» мегафон получил 25-процентную долю в объединенной компании. Отмечается, что смена имиджа обойдется в пять миллиардов рублей. Полная ликвидация «желтого» бренда займет около года.
Ранее Пятый канал рассказывал о возможном слиянии Mediамarkt и «М. Видео».
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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