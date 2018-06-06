Ещё
Amazon выпустила голосового помощника, призванного давать рекомендации по стилю одежды
Далее:
Читайте также:
Ещё

Amazon выпустила голосового помощника, призванного давать рекомендации по стилю одежды 

Прайм 46 минут назад
МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Amazon выпустила в США Echo Look — первый голосовой помощник, призванный давать рекомендации по стилю одежды, сообщает Dow Jones.
Echo Look оснащен камерой с датчиками глубины и встроенным светодиодным LED-модулем.
Прайм: последние новости
Магазины ИКЕА в РФ начали прием постельного белья для переработки Россия начинает эксперимент по маркировке обуви Лишь 10% россиянок готовы через год вернуться на работу из декрета - "Ромир"
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Муцениеце поставила точку в истории с расставанием
Почему анальный секс — это не страшно8
Эти красавицы засветились обнаженными на пляже
Свадебные наряды лесбиянок посеяли раздор в Сети
Королева вовремя сменила партнера10
Видео
00:23
Танец беременной Лободы возмутил Сеть
Звёзды
01:00
Кудрявцева показала, что бывает в брачную ночь
Звёзды
00:15
Друзья раскрыли тайну личной жизни Бондарчука
Звёзды
06:09
Как предотвратить развитие рака
Здоровье
04:04
Чем опасен сон на боку, животе и спине
Здоровье
03:44
Эти красавицы засветились обнаженными на пляже
Звёзды
06:36
Самые красивые звезды-вегетарианки
Звёзды
07:30
Что вам выбрать, чтобы выжить
Психология
05:23
Экзотические фрукты необычного вида
Еда
06:17
Вещества, вызывающие смертельные зависимости
Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение